Пушистые новосёлы Нальчикского зоопарка прошли первичную адаптацию

31.05.2026 | 16:37
Любят кататься с горки, карабкаться по ступенькам, играть в догонялки и бороться друг с другом…В Нальчикском зоопарке поселились два бурых медвежонка - мальчик и девочка. Они прибыли из «Парка дикой природы» в Мариуполе. В Нальчикский зоопарк медвежат отправили целенаправленно. В Мариуполе, по словам сотрудников Парка, не было необходимых условий для их полноценного роста: не хватало просторных вольеров и ресурсов для подрастающих косолапых. Путешествие прошло благополучно. Топтыжки пересекли границы нескольких регионов. В Нальчике их уже ждали. К приезду медвежат в столице КБР завершили реконструкцию вольера для хищников. Малышам обустроили просторную территорию с природным рельефом, укрытиями и местами для прогулок, максимально приближенную к естественной среде обитания. Акклиматизация прошла быстро, говорят смотрители. Косолапые в течение нескольких дней привязались к тем, кто их ежедневно кормит, поит и активничает с ними. Сейчас медвежатам четыре месяца. Едят они часто. Но пока только как младенцы: молочные смеси, каши, творожки да фрукты. А еще они любят бегать с горки, карабкаться по ступенькам и играть в догонялки. За их безмятежной жизнью с удовольствием наблюдают нальчане и гости Кабардино-Балкарии. За чистотой в медвежьем вольере тщательно следят. Сами животные постоянно под наблюдением врача. Имена малышам уже придумали: простые и запоминающиеся – Миша и Маша. На них косолапые моментально отзываются и даже бегут на встречу. И глядя на довольные мордочки, становится понятно: эти двое в нашей республике обрели второй дом. Несмотря на переезд и разлуку с прежним местом, медвежата здоровы, веселы и полны сил. А значит, их история только начинается.
