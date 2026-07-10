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В России обновляют школьную программу по истории

В России обновляют школьную программу по истории

10.07.2026 | 12:30
С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили. Теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение в каждом классе – от пятого до девятого – выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут – рамки программы стали едиными для всей страны. Нововведения ждут и первоклассников. Чтобы облегчить им адаптацию, учебным заведениям разрешили сокращать общую длительность уроков по основным предметам – от математики до музыки. Главное условие – это не должно быть в ущерб качеству знаний. А вот количество занятий физкультурой урезать запрещено: двигательная активность для младшеклассников остается в приоритете.   https://t.me/vestikbr
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