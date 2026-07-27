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В прокуратуре КБР подвели итоги за первое полугодие

В прокуратуре КБР подвели итоги за первое полугодие

27.07.2026 | 16:35
Начальник Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олега Камшилова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие 2026 года, а также определены задачи по укреплению законности и правопорядка на предстоящий период. Прокурор Кабардино-Балкарской Республики Николай Хабаров, выступая с вступительным словом, дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Он отметил, что прокурорами выявлено 18,9 тыс. нарушений закона, по результатам рассмотрения актов реагирования к различным видам ответственности привлечено 4,9 тыс. лиц, восстановлены права свыше 900 человек. Начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов, акцентировав внимание на отдельных направлениях надзора, ориентировал прокуроров на защиту прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при обороте ТКО, социальных прав, а также надзорное сопровождение реализуемых в регионе национальных проектов и государственных программ. Помимо этого, он обратил внимание на необходимость повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. По итогам работы коллегии принято решение, в котором отражены конкретные меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности прокуратуры республики.   https://t.me/vestikbr
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