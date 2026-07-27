В прокуратуре КБР подвели итоги за первое полугодие

Начальник Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.
В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олега Камшилова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие 2026 года, а также определены задачи по укреплению законности и правопорядка на предстоящий период.
Прокурор Кабардино-Балкарской Республики Николай Хабаров, выступая с вступительным словом, дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Он отметил, что прокурорами выявлено 18,9 тыс. нарушений закона, по результатам рассмотрения актов реагирования к различным видам ответственности привлечено 4,9 тыс. лиц, восстановлены права свыше 900 человек.
Начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов, акцентировав внимание на отдельных направлениях надзора, ориентировал прокуроров на защиту прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при обороте ТКО, социальных прав, а также надзорное сопровождение реализуемых в регионе национальных проектов и государственных программ. Помимо этого, он обратил внимание на необходимость повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
По итогам работы коллегии принято решение, в котором отражены конкретные меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности прокуратуры республики.
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