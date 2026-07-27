Полицейские Кабардино-Балкарии выявили факт мошенничества с соцконтрактом

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике установили подозреваемую в мошенничестве с социальными выплатами.
По данным следствия, 50-летняя местная жительница обратилась в профильное ведомство с документами для получения финансовой поддержки малого бизнеса, при этом изначально не планируя использовать средства по назначению.
В представленных документах она указала намерение открыть производство пищевой продукции. На основании этих данных, не подозревая о противоправных действиях, ведомство заключило с ней социальный контракт и перевело на её счет сумму в размере 350 тысяч рублей.
Однако после получения денег женщина распорядилась ими по своему усмотрению, не выполнив обязательств, предусмотренных договором. В отношении подозреваемой следственным отделом ОП № 1 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
https://t.me/vestikbr