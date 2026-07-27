Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Полицейские Кабардино-Балкарии выявили факт мошенничества с соцконтрактом

Полицейские Кабардино-Балкарии выявили факт мошенничества с соцконтрактом

27.07.2026 | 16:00
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике установили подозреваемую в мошенничестве с социальными выплатами. По данным следствия, 50-летняя местная жительница обратилась в профильное ведомство с документами для получения финансовой поддержки малого бизнеса, при этом изначально не планируя использовать средства по назначению. В представленных документах она указала намерение открыть производство пищевой продукции. На основании этих данных, не подозревая о противоправных действиях, ведомство заключило с ней социальный контракт и перевело на её счет сумму в размере 350 тысяч рублей. Однако после получения денег женщина распорядилась ими по своему усмотрению, не выполнив обязательств, предусмотренных договором. В отношении подозреваемой следственным отделом ОП № 1 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных