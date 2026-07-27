В КБГУ подвели промежуточные итоги приемной кампании

25 июля завершился ключевой этап приемной кампании в Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова. На сегодняшний день обработан основной массив заявлений от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения.
Согласно статистическим данным приемной комиссии, интерес к получению высшего образования в Нальчике остается стабильно высоким:
• на бюджетные места подано 13 517 заявлений;
• на обучение на контрактной основе претендуют 10 085 человек.
Наиболее востребованными среди абитуриентов текущего года стали медицинское и юридическое направления, а также программы Социально-гуманитарного института и педагогические специальности.
Несмотря на завершение приема документов на бюджетные места по общему конкурсу, кампания продолжается. В настоящее время ведется прием заявлений на обучение на коммерческой основе, а также в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.
КБГУ продолжает подтверждать статус ведущего образовательного и научного центра региона, ежегодно привлекая тысячи талантливых молодых людей, готовых вносить вклад в будущее нашего города и республики.
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