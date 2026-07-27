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В КБГУ подвели промежуточные итоги приемной кампании

В КБГУ подвели промежуточные итоги приемной кампании

27.07.2026 | 16:10
25 июля завершился ключевой этап приемной кампании в Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова. На сегодняшний день обработан основной массив заявлений от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Согласно статистическим данным приемной комиссии, интерес к получению высшего образования в Нальчике остается стабильно высоким: • на бюджетные места подано 13 517 заявлений; • на обучение на контрактной основе претендуют 10 085 человек. Наиболее востребованными среди абитуриентов текущего года стали медицинское и юридическое направления, а также программы Социально-гуманитарного института и педагогические специальности. Несмотря на завершение приема документов на бюджетные места по общему конкурсу, кампания продолжается. В настоящее время ведется прием заявлений на обучение на коммерческой основе, а также в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. КБГУ продолжает подтверждать статус ведущего образовательного и научного центра региона, ежегодно привлекая тысячи талантливых молодых людей, готовых вносить вклад в будущее нашего города и республики.   https://t.me/vestikbr
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