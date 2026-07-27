Олег Камшилов провел личный прием участников СВО в Кабардино‑Балкарии

Начальник Главного управления Генпрокуратура России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов провел в Кабардино-Балкарской Республике личный прием участников специальной военной операции.
В ходе рабочей поездки начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кабардино-Балкарской Республике провел личный прием участников специальной военной операции и членов их семей, а также других жителей региона.
Поступившие обращения касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, исполнения законодательства в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и других.
Ход и результаты проверок по принятым обращениям находятся на контроле начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.
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