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Олег Камшилов провел личный прием участников СВО в Кабардино‑Балкарии

Олег Камшилов провел личный прием участников СВО в Кабардино‑Балкарии

27.07.2026 | 17:35
Начальник Главного управления Генпрокуратура России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов провел в Кабардино-Балкарской Республике личный прием участников специальной военной операции. В ходе рабочей поездки начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Олег Камшилов в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кабардино-Балкарской Республике провел личный прием участников специальной военной операции и членов их семей, а также других жителей региона. Поступившие обращения касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, исполнения законодательства в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и других. Ход и результаты проверок по принятым обращениям находятся на контроле начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.   https://t.me/vestikbr
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