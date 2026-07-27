В КБР фиксируют всплеск детского травматизма

Самокаты, велосипеды, электросутеры, - и десятки переломов… В период с января по июль свыше 10 тысяч человек обратились в РДКМЦ из за травм, полученных во время катания. Наибольшему риску подвержены две возрастные категории: дети 7–12 лет они чаще травмируются при падениях с велосипедов и обычных самокатов, а подростки 13 - 17 лет отдают предпочтение электросамокатам, из за чего получают более тяжелые травмы - это связано с высокой скоростью передвижения.
Для большинства детей летние каникулы – это время свободы и развлечений. Самокаты, велосипеды, скейтборды… Выбор довольно широк. Однако зачастую подростки забывают, что средства передвижения – совсем не игрушки, а самоуверенные и необдуманные маневры нередко приводят к травмам и переломам. Около двух месяцев назад Джамиль Лиев начал ездить на электроскутере. В один из дней сильно разогнался, а впереди человек. Сбросить скорость вовремя юноша человек не смог.
За первые полгода только в Республиканский детский клинический многопрофильный центр с травмами различной степени тяжести обратились более 10 тысяч человек.
Особо уязвимы две возрастные группы, рассказывают медики. Первая – школьники от 7 до 12 лет – чаще падают с велосипедов и обычных самокатов. Подростки 13-17 лет выбирают электросамокаты – и получают более серьезные увечья из за высокой скорости.
Проблема вышла на федеральный уровень. Президент России Владимир Путин уже поручил профильным министерствам рассмотреть возможность ограничения передвижения электровелосипедов по тротуарам.
Дамиру Киову всего 12. На велосипеде катается с трех лет. Специально приезжает в парк, потому что тут есть велодорожка. Говорит, даже здесь не все гладко: пешеходы часто идут прямо по трассе, игнорируя знаки.
Мурат Ильханов – профессионал в горном велоспорте. Подчеркивает: безопасность – это не просто опция, а обязательное условие. Даже в город не выезжает без защиты.
Эксперты советуют во время катания надевать шлем. Пригодятся также наколенники, налокотники и накладки на запястья. Это поможет избежать повреждений. Свое мнение в отношении подростков – любителей активного отдыха – высказали и пешеходы.
Но не только самокаты и велосипеды становятся причиной травм. Ожоги пламенем, кипятком, химическими веществами – отдельная тревожная категория. А иногда опасность прячется там, где ее совсем не ждешь. Лаура Ворокова, отдыхая в Сочи, бездумно прошлась по лежащим на земле трубам. Результат – сломанная рука. Летние денечки в больнице коротает и Ислам Алиев. На детской площадке неудачно скатился с горки.
С начала летних каникул в республике зафиксировано свыше трех тысяч случаев травматизма у несовершеннолетних. Специалисты подчеркивают – когда у школьников много свободного времени, особый контроль должен идти со стороны взрослых. Родителям рекомендуют чаще говорить с детьми о правилах безопасности и внимательнее относится к тому, как и где ребята проводят свой досуг.
https://t.me/vestikbr