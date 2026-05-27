В Прохладном возвели мемориал в честь героев-земляков, погибших в ходе СВО

27.05.2026 | 16:06
В Прохладном торжественно открыли Стену Памяти. Мемориал возвели в честь героев-земляков, которые отдали свои жизни в ходе специальной военной операции, защищая будущее страны на ее рубежах. На церемонию открытия Стены Памяти пришли родные и близкие героев, представители власти, общественники, молодежь. Слова поддержки выразил глава администрации городского округа Кирилл Кожухов…   На мемориале имена 183 защитников Отечества – уроженцев Прохладного и Прохладненского района, которые отдали свои жизни в ходе проведения специальной военной операции. На митинге памяти подчеркнули, теперь это место станет не только символом скорби, но и точкой единения. В дальнейшем сюда намерены приводить школьников и студентов. Чтобы подрастающее поколение знало и почитало героев, отдавших свои жизни за будущее потомков и ради сохранения мира. Обряды поминовения по погибшим героям совершили представители религиозных организаций. Погибших защитников Отечества почтили минутой молчания. После к Стене памяти возложили живые цветы.
