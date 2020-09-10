В Прохладном увековечили память воинов-железнодорожников





На привокзальной площади города Прохладного открыта Доска памяти, посвящённая железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны Прохладненского узла Северокавказский железной дороги.

На церемонию открытия пришли работники железной дороги, представители местной администрации Прохладного, общественники, местные жители. Доска памяти установлена на личные средства нынешнего поколения железнодорожников. Определить имена бойцов и командиров помогали ветеранские организации узла. По их словам, возможно указали не все фамилии, поэтому на Доске памяти специально оставили свободное место, чтобы по мере уточнения информации можно было вписать новые имена героев. «На доске памяти 267 фамилий. Это люди, которые пришли с войны и потом поступили на предприятия железнодорожного узла. Здесь врачи, учителя, работники линейного отдела милиции, работники всех предприятий», -рассказывает председатель совета ветеранов Прохладненского железнодорожного узла Станислав Отт.

Это уже вторая доска Трудовой Славы в Прохладном. Несколько лет назад аналогичную открыли в память о железнодорожниках, работавших на станциях Прохладная и Моздок. В списке 148 награжденных: Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, удостоенных орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.