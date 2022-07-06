В Приэльбрусье обустраивают парковку на 800 автомобилей

Масштабные работы на 103-м километре федеральной трассы «Прохладный – Баксан – Эльбрус» привлекают внимание проезжающих. Но немногие из них знают, что через несколько месяцев здесь появится современная парковка. Поток машин к местам отдыха невероятно вырос. До этого ниже по дороге делали так называемые перехватывающие парковки, но это не спасало ситуацию. Теперь все будет иначе, уверены в администрации курорта.
Парковка на 800 автомест будет располагаться между Терсколом и Азау по левой стороне дороги. На площади свыше 27 тысяч кв.м. оборудуют остановочный павильон, навес для техники, места общего пользования и локальные очистные сооружения. Здесь же построят двухполосный автомобильный проезд длиной около 700 метров.
Подрядчики говорят: главное для успешной реализации задачи – правильно оценить особенности рельефа и разработать соответствующий проект строительно-земляных работ... Все это уже сделано. А с запуском парковки начнет работать четко отлаженная система доставки туристов к местам отдыха.
Работы идут по графику. Завершить их планируют к декабрю. А вот в центральной части поляны Азау появятся новые дороги и современная зона отдыха. На территории в 4500 квадратных метров разместят сцену, пешеходную зону и торговые павильоны с изделиями народных промыслов. Горнолыжный курорт «Эльбрус» продолжают активно модернизировать по программе развития Северо-Кавказского федерального округа.
https://t.me/vestikbr