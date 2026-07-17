В Приэльбрусье обсудили развитие курорта «Эльбрус»

Актуальные вопросы развития курорта «Эльбрус» и модернизация его инфраструктуры… Эти темы стали ключевыми на выездном совещании рабочей группы по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Встреча прошла в Приэльбрусье. Участвовали в ней Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, заместитель экономического развития России Сергей Назаров, руководство Кавказ.РФ и представители профильных федеральных и республиканских ведомств.
С приходом устойчивого тепла и сходом снежного покрова в высокогорной зоне курорта возобновились масштабные строительные работы. В этом году здесь должны ввести в эксплуатацию два новых объектов: панорамный ресторан с сопутствующими сервисами на новой канатной дороге EL6 и гаража для ратраков. В подготовительной стадии находятся еще более десятка объектов. В числе ключевых инфраструктурных проектов и возрождение «Приюта одиннадцати» на высоте 4100 метров.
На площадке развернуты активные работы: специалисты приступили к изготовлению арматурных конструкций для будущего свайного основания, параллельно демонтируют старые сваи и реконструируют трансформаторную подстанцию. На леднике Гарабаши намерены сформировать тренировочную базу для спортсменов – здесь будут установлены бугельный и кресельный подъемники, которые позволят проводить подготовку круглый год. Значимым событием стало одобрение Главгосэкспертизой РФ проекта строительства восьми дополнительных трасс в восточной части курорта. Доставлять райдеров в новую зону катания будут современные отечественные десятиместные кабины «Аэрис» с аэродинамической формой и рекордной площадью остекления – 14 квадратных метров. На совещании также представили новый проект благоустройства, направленный на преображение навигационной системы и рекреационных зон на станциях, что особенно актуально на высоте выше 2000 метров.
Параллельно ведут подготовку к запуску альпинистского комплекса «Городок» на высоте 3800 метров. Его старт запланирован на конец лета. В состав комплекса войдут благоустроенные модульные блоки, оснащенные полным набором необходимого для комфортного проживания бытового оборудования. Реализация всего комплекса перечисленных инициатив имеет стратегическое значение для туристической отрасли Кабардино-Балкарии. Модернизация курорта не только повысит его привлекательность и конкурентоспособность, но и создаст лучшие условия для круглогодичного приема гостей. Работа по всем направлениям будет продолжена в плановом режиме. Казбек Коков поблагодарил Сергея Назарова за личную вовлеченность в развитие региона и постоянное внимание к вопросам Кабардино-Балкарии.
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