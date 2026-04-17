В преддверии сельхозработ в КБР усиливают профилактику пожаров

В преддверии активных сельхозработ земледельцев Кабардино-Балкарии призывают соблюдать меры пожарной безопасности при сжигании стерни и другой сухой растительности.
Как отметили в профильном региональном министерстве, травяные пожары наносят ущерб биологическому разнообразию, угрожают охраняемым природным территориям и могут привести к распространению огня. Это также вредит окружающей среде и здоровью людей. Специалисты подчеркивают, горение не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве.
Освобождая землю от сухой травы, огонь лишает ее азотных соединений, приводит к заметному снижению плодородия. Напомню, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Кроме того, в госпрограмму развития сельского хозяйства внесли изменения – теперь запрещено предоставлять субсидии предпринимателям, которые в год обращения за господдержкой привлекались к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности на землях сельхозназначения.
