В преддверии сельхозработ в КБР усиливают профилактику пожаров

17.04.2026 | 14:20
В преддверии активных сельхозработ земледельцев Кабардино-Балкарии призывают соблюдать меры пожарной безопасности при сжигании стерни и другой сухой растительности. Как отметили в профильном региональном министерстве, травяные пожары наносят ущерб биологическому разнообразию, угрожают охраняемым природным территориям и могут привести к распространению огня. Это также вредит окружающей среде и здоровью людей. Специалисты подчеркивают, горение не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве. Освобождая землю от сухой травы, огонь лишает ее азотных соединений, приводит к заметному снижению плодородия. Напомню, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Кроме того, в госпрограмму развития сельского хозяйства внесли изменения – теперь запрещено предоставлять субсидии предпринимателям, которые в год обращения за господдержкой привлекались к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности на землях сельхозназначения.   https://t.me/vestikbr
