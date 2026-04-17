Рифат Сабитов принял участие в Балтийском культурном форуме в Калининграде

Балтийский культурный форум является одной из главных дискуссионных площадок России, где ежегодно обсуждаются актуальные вопросы и перспективы развития сферы культуры. Масштабное событие проводится в самом западном регионе страны уже в восьмой раз, в этом году форум посвящен 80-летию Калининградской области, его тема — «Культурный диалог и диалог культур».
В работе форума приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, руководитель «Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации» Елена Малышева, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, по видеосвязи к участникам форума обратилась Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Как отметил Игорь Руденя, за 80 лет жителями региона создан уникальный культурный потенциал, базирующийся на наших традиционных и семейных ценностях.
«Калининградская область занимает особое место в культурной и духовной жизни страны. Именно отсюда для народов Европы и мира звучит голос России, голос нашей великой культуры. Звучит для всех, кто любит Россию, кому нравится Россия, для многих здесь начинается первое знакомство с нашей страной, с нашей культурой, с нашими ценностями, с нашими традициями. За последние годы, благодаря решениям, принятым Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Калининграде создан уникальный культурно-образовательный кластер мирового уровня, где все мы можем прикоснуться к лучшим достижениями русской культуры и искусства, а наши дети и наша молодежь реализовывать интересные проекты и получать самое лучшее в мире образование в сфере культуры и творческих профессий», — сказал полномочный представитель.
В рамках форума в многофункциональном центре «Янтарь-холл» состоялось открытие выставки «Палитра милосердия. Работы фронтовых художников».
В Калининграде полномочный представитель Президента России в СЗФО Игорь Руденя встретился с заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК, председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифатом Сабитовым.
В ходе беседы обсудили приоритетные задачи в сфере информационного взаимодействия в регионах СЗФО, участие региональных телекомпаний ВГТРК в освещении общественно значимых проектов, социальной поддержки участников СВО и их семей, другие актуальные вопросы. Обменялись мнениями о процессах и тенденциях в информационном пространстве, роли в них ведущей телекомпании страны.
