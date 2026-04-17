Ко Дню донора России жители Кенже сдали кровь для участников СВО

Внесли свой вклад в спасение человеческих жизней… Жители Кенже приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови для участников СВО. Приурочили ее к Дню донора России.
Мобильный пункт республиканской Станции переливания крови установили на площади возле Дома культуры в Кенже. Работать он начал с самого утра. В числе тех, кто решил в этот день присоединиться к донорской акции, – педагог Анастасия Бирсова.
Благотворительную акции по сдаче крови для участников СВО организовала администрация Кенже. Приурочили ее к Дню донора России, который в нашей стране ежегодно отмечают 20 апреля.
Одним из первых в мобильный пункт пришел и глава села Эдуард Степанов. Он не понаслышке знает о важности донорства: за плечами у него около 40 кровосдач.
Всего в рамках акции кровь сдали около полусотни жителей Кенже. Каждый из них внес свой вклад в общее дело, подчеркивают медики: ведь одна донация может помочь сразу нескольким бойцам, которые нуждаются в переливании.
