Ко Дню донора России жители Кенже сдали кровь для участников СВО

17.04.2026 | 14:00
Внесли свой вклад в спасение человеческих жизней… Жители Кенже приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови для участников СВО. Приурочили ее к Дню донора России. Мобильный пункт республиканской Станции переливания крови установили на площади возле Дома культуры в Кенже. Работать он начал с самого утра. В числе тех, кто решил в этот день присоединиться к донорской акции, – педагог Анастасия Бирсова. Благотворительную акции по сдаче крови для участников СВО организовала администрация Кенже. Приурочили ее к Дню донора России, который в нашей стране ежегодно отмечают 20 апреля. Одним из первых в мобильный пункт пришел и глава села Эдуард Степанов. Он не понаслышке знает о важности донорства: за плечами у него около 40 кровосдач. Всего в рамках акции кровь сдали около полусотни жителей Кенже. Каждый из них внес свой вклад в общее дело, подчеркивают медики: ведь одна донация может помочь сразу нескольким бойцам, которые нуждаются в переливании.   https://t.me/vestikbr
