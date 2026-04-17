Архиепископ Феофилакт освятил храм в третьей исправительной колонии Каменки

В третьей исправительной колонии в Каменке освятили храм, построенный в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Обряд совершил Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Построить храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» на территории третьей исправительной колонии в Каменке предложили сами осужденные. Идею поддержали руководство колонии и региональное управление ФСИН. Первый камень и памятную капсулу в основание храма заложили в ноябре 2016 года. Строительство, поддержанное Пятигорской и Черкесской епархией и неравнодушными благотворителями, стало общим духовным делом.
Отбывающие наказание участвовали в возведении храма – от закладки фундамента до последних штрихов отделки. До этого здесь были только молельные комнаты. Теперь же на территории третьей колонии появилось полноценное храмовое пространство, где можно остановиться, задуматься и найти опору в вере.
Обряд освещения храма совершил Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и священники Кабардино-Балкарского благочиния. После святилище обошли крестным ходом.
После освящения храма в его стенах провели первую церемонию богослужения. С этого дня он будет работать постоянно – по всем правилам православной церкви.
