Архиепископ Феофилакт освятил храм в третьей исправительной колонии Каменки

17.04.2026 | 13:40
В третьей исправительной колонии в Каменке освятили храм, построенный в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Обряд совершил Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Построить храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» на территории третьей исправительной колонии в Каменке предложили сами осужденные. Идею поддержали руководство колонии и региональное управление ФСИН. Первый камень и памятную капсулу в основание храма заложили в ноябре 2016 года. Строительство, поддержанное Пятигорской и Черкесской епархией и неравнодушными благотворителями, стало общим духовным делом. Отбывающие наказание участвовали в возведении храма – от закладки фундамента до последних штрихов отделки. До этого здесь были только молельные комнаты. Теперь же на территории третьей колонии появилось полноценное храмовое пространство, где можно остановиться, задуматься и найти опору в вере. Обряд освещения храма совершил Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и священники Кабардино-Балкарского благочиния. После святилище обошли крестным ходом. После освящения храма в его стенах провели первую церемонию богослужения. С этого дня он будет работать постоянно – по всем правилам православной церкви.   https://t.me/vestikbr
