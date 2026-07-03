В Правительстве Кабардино-Балкарии состоялось заседание кабинета министров

Посвятили его корректировке главного финансового документа республики. Обсуждали бюджет на этот год, а также перспективы развития туризма и меры социальной поддержки.
Главная тема встречи – уточнение параметров республиканского бюджета. Министр финансов Елена Лисун доложила, что доходы казны вырастут на один миллиард триста семьдесят миллионов рублей. Основной прирост обеспечили налоговые и неналоговые сборы. В частности, увеличились поступления от налога на прибыль компаний, НДФЛ, акцизов на алкоголь и добычи полезных ископаемых. В центре внимания – финансирование ключевых социальных обязательств.
Также на заседании дали зеленый свет новому туристическому объекту. В курортной зоне Нальчика построят пятизвездочный отель со спа-комплексом. Под этот крупный инвестпроект правительство республики выделило в аренду участок площадью два гектара. Отдельное решение коснулось развития горного села. В Верхнюю Балкарию безвозмездно передадут современное спортивное оборудование. Детали соглашения озвучил профильный министр.
Еще одно нововведение касается детского отдыха. Оформить путевку в лагерь или санаторий теперь станет проще. В перечень услуг многофункциональных центров добавят формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Ранее этим процессом занималось исключительно профильное министерство, теперь же записать ребенка на отдых можно будет по принципу «одного окна». Проект представил глава минкурортов.
Отдельное внимание участники встречи уделили общественной безопасности. В республике скорректировали профильную госпрограмму по профилактике правонарушений и борьбе с наркоугрозой. Часть заложенных средств решили перенаправить на детальный анализ ситуации в регионе.
Всего же в повестку дня вошли восемь вопросов. В завершение встречи члены кабинета министров также обсудили результаты контрольно-надзорной деятельности в регионе.
https://t.me/vestikbr