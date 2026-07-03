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В День ветеранов боевых действий в Нарткале чествовали участника СВО

В День ветеранов боевых действий в Нарткале чествовали участника СВО

03.07.2026 | 21:40
В день ветеранов боевых действий в Нарткале чествовали героя СВО. Третий день акции «Герой с нашего двора» знакомит ребят Урванского района с выпускником второй городской школы, проявившим себя при выполнении боевых задач. Перед стартом официальной части глава администрации Урванского района Хазрит Тлежуков встречает почетных гостей – представителей командования Южного военного округа. С трибуны, открывая торжественную встречу, руководитель муниципалитета подчеркивает: регион гордится каждым, кто сегодня отстаивает интересы страны. В центре внимания – ефрейтор Анзор Оджиев. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в торжественной обстановке получил еще одну государственную награду. За отвагу и самоотверженность в ходе боевых действий военнослужащего удостоили медали Жукова. Анзор Оджиев – выпускник второй школы города Нарткалы. Спустя годы он вернулся в родные стены, чтобы пообщаться со старшеклассниками, которым только предстоит выбрать свой жизненный путь. В школьном архиве до сих пор хранятся его личные документы – они показывают, что будущий кавалер ордена и в учебе всегда отличался высокой ответственностью. Школьники встречали героя творческими номерами, а сразу после торжественной линейки собрались в спортзале. Здесь для ребят развернули выставку оружия и экипировки, которую организовали военнослужащие Южного военного округа. По окончании праздничной программы общение продолжилось в формате открытого диалога. Такие встречи позволяют школьникам лично поговорить с теми, кто еще недавно учился в этих же классах, а сегодня выполняет боевые задачи. О том, насколько важна такая поддержка для самих участников специальной военной операции, рассказал представитель командования Южного военного округа. О близких людях, о дружбе – в том числе и на фронте – ребята в ходе урока мужества просили рассказать героя. Основа характера всегда закладывается в семье, где главным примером для подражания остаются родители. Для Анзора Оджиева главным ориентиром в жизни стал его отец. Сейчас Анзор Оджиев проводит время в кругу близких. По словам военнослужащего, именно дома он находит самую надежную поддержку, а внимание и забота родных помогают восстановить силы.   https://t.me/vestikbr
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