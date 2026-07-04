В Кабардино‑Балкарии для купания одобрены только пять объектов

Только на пяти объектах республики официально разрешено купание этим летом. МЧС Кабардино-Балкарии призывает соблюдать меры предосторожности на отдыхе у водоемов.
Безопасно проводить время можно только на подготовленных пляжах. Прыжки в воду в незнакомых акваториях, с причалов или других сооружений опасны для жизни. Если случится беда – нужно немедленно звать на помощь дежурных специалистов.
В список разрешенных локаций вошли Второе озеро в Нальчике, термальные бассейны в Аушигере и комплекс «Гедуко». Покататься на катамаранах и лодках можно и в других местах: лодочные станции открыты на озере «Трек» и Верхнем Голубом озере в Черекском районе.
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