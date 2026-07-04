День семьи отметят в небе: в Баксанском районе пройдет фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздушных шаров «Небо 5642» пройдет в Баксанском районе Кабардино-Балкарии с 6 по 9 июля. Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
Главное зрелище – массовые полеты аэростатов. Шары будут подниматься дважды в день: на рассвете в четыре утра и на закате в шесть вечера. Для гостей готовят масштабную программу: лазертаг, картинг, детскую анимацию, мастер-классы по народным ремеслам и созданию воздушных змеев.
В первый день запланирован вечерний свободный полет, на следующий – к утреннему рейсу добавится ночное свечение куполов. Параллельно пройдут турнир по пляжному волейболу и концерты. Ключевое событие 8 июля – финал республиканского конкурса «Лучшая образцовая семья».
Завершится фестиваль торжественной церемонией закрытия и гала-концертом. Организаторы – минмолодежи, минкурортов республики и администрация Баксанского района.
https://t.me/vestikbr