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День семьи отметят в небе: в Баксанском районе пройдет фестиваль воздушных шаров

День семьи отметят в небе: в Баксанском районе пройдет фестиваль воздушных шаров

04.07.2026 | 12:40
Фестиваль воздушных шаров «Небо 5642» пройдет в Баксанском районе Кабардино-Балкарии с 6 по 9 июля. Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Главное зрелище – массовые полеты аэростатов. Шары будут подниматься дважды в день: на рассвете в четыре утра и на закате в шесть вечера. Для гостей готовят масштабную программу: лазертаг, картинг, детскую анимацию, мастер-классы по народным ремеслам и созданию воздушных змеев. В первый день запланирован вечерний свободный полет, на следующий – к утреннему рейсу добавится ночное свечение куполов. Параллельно пройдут турнир по пляжному волейболу и концерты. Ключевое событие 8 июля – финал республиканского конкурса «Лучшая образцовая семья». Завершится фестиваль торжественной церемонией закрытия и гала-концертом. Организаторы – минмолодежи, минкурортов республики и администрация Баксанского района.   https://t.me/vestikbr
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