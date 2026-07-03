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В Майском районе с размахом отметили столетие участника ВОВ Василия Дегтяренко

В Майском районе с размахом отметили столетие участника ВОВ Василия Дегтяренко

03.07.2026 | 22:20
Катюшу пели казаки, а поздравительные стихи – школьники. В Майском районе с размахом отметили столетие участника Великой Отечественной войны Василия Дегтяренко. Для Василия Дегтяренко сегодня звучат мелодии, с которыми он когда-то шел к Великой Победе. Поздравить именинника приехали руководители муниципалитета, представители совета ветеранов и артисты народного ансамбля «Буйный Терек». Праздничный концерт военные музыканты организовали прямо во дворе дома фронтовика. Хозяин не только слушал гостей, но и подпевал знакомые с молодости песни. Поздравить ветерана с вековым юбилеем пришли и ученики второй городской школы. Они подготовили для именинника стихи и поздравления. В ряды Красной армии уроженца Ставрополья призвали осенью 43-го через Прохладненский военкомат. Семнадцатилетний связист попал на Второй Белорусский фронт под командованием Рокоссовского. Василий Дегтяренко освобождал Беларусь и Польшу, а победную точку поставил при взятии Берлина. За боевые заслуги он отмечен орденом Отечественной войны второй степени и медалями. После демобилизации фронтовик всю жизнь отдал связи – работал в Терском и Майском районах. Своими воспоминаниями о сражениях вековой юбиляр делится и сегодня. Парадный китель фронтовика украшают более двух десятков наград, за каждой из которых стоят километры опаленных войной дорог. Вековой юбилей Василия Ивановича – это веха для всей республики и пример подлинного мужества для молодого поколения.   https://t.me/vestikbr
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