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Глава КБР Казбек Коков встретился со стобалльниками ЕГЭ и победителями олимпиад

Глава КБР Казбек Коков встретился со стобалльниками ЕГЭ и победителями олимпиад

03.07.2026 | 22:00
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с выпускниками, набравшими сто баллов на ЕГЭ, а также с победителями и призерами всероссийских олимпиад. Обсудили развитие регионального образования, планы на будущее и востребованность молодых специалистов. Общение прошло в формате открытого диалога. Казбек Коков отметил, что высокие результаты в масштабах страны – это итог совместной работы учащихся, родителей и педагогов. Вчерашние школьники делились планами на получение высшего образования, затрагивали темы развития медицины, архитектуры и градостроительства в республике. Говорили также о гражданской позиции и современных вызовах, с которыми сталкивается молодежь. В завершение встречи Руководитель региона подчеркнул: Кабардино-Балкария заинтересована в возвращении квалифицированных кадров после окончания вузов, и пожелал одиннадцатиклассникам успешного поступления.   https://t.me/vestikbr
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