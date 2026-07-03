Глава КБР Казбек Коков встретился со стобалльниками ЕГЭ и победителями олимпиад

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с выпускниками, набравшими сто баллов на ЕГЭ, а также с победителями и призерами всероссийских олимпиад. Обсудили развитие регионального образования, планы на будущее и востребованность молодых специалистов.
Общение прошло в формате открытого диалога. Казбек Коков отметил, что высокие результаты в масштабах страны – это итог совместной работы учащихся, родителей и педагогов. Вчерашние школьники делились планами на получение высшего образования, затрагивали темы развития медицины, архитектуры и градостроительства в республике.
Говорили также о гражданской позиции и современных вызовах, с которыми сталкивается молодежь. В завершение встречи Руководитель региона подчеркнул: Кабардино-Балкария заинтересована в возвращении квалифицированных кадров после окончания вузов, и пожелал одиннадцатиклассникам успешного поступления.
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