Парламент КБР завершил весеннюю сессию

В Парламенте республики завершилась весенняя сессия. Народные избранники успели рассмотреть важные темы. Капитальный ремонт, изменения в закон об объектах культурного наследия, а также утвердили ключевые поправки. Теперь депутаты уходят на длинные каникулы, оставив за собой прочный фундамент для следующей главы и обозначили даты осенней сессии.
Начали заседание с изменений в республиканский бюджет на этот год и плановый период на два последующих. Доходную часть предлагают увеличить более чем на миллиард триста семьдесят миллионов рублей. Из них почти 970 миллионов – за счет роста налоговых и неналоговых доходов, еще около 400 миллионов – безвозмездные поступления. Детали привела министр финансов – Елена Лисун.
Еще одним вопросом повестки стал блок, связанный с жилищным фондом. Депутаты обсудили поправки в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов – они необходимы в связи с изменениями в федеральном жилищном законодательстве. Особое внимание уделили формулировкам, которые касаются работ с лифтовым оборудованием.
Также рассмотрели изменения в закон об объектах культурного наследия и утвердили план работы на осеннюю сессию. Завершили заседание под звуки гимна Российской Федерации. Возобновит работу парламент республики седьмого сентября.
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