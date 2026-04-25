В Парламенте КБР состоялось заседание Общественного совета

Обсудили реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники рассмотрели текущие достижения в сфере цифровизации, включая развитие электронного документооборота и расширение доступа к цифровым госуслугам.
С приветственным словом к участникам встречи обратилась председатель парламента Татьяна Егорова.
Результаты уже видны. В республике реализуют три региональных проекта: «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Цифровое государственное управление» и «Отечественные решения». За прошлый год выполнили все целевые показатели. Доля российского программного обеспечения в органах власти превысила 90 процентов. Удовлетворенность граждан качеством госуслуг в электронном виде также составила 90 процентов при плановом значении 53 процента.
Ключевую роль играют многофункциональные центры. За прошлый год МФЦ оказали почти миллион услуг. Также работает региональный центр оптимизации – он ускоряет рассмотрение обращений граждан и внедряет новые подходы. В планах – открыть точки регистрации транспорта в Нарткале и создать рабочие места на базе КБГУ.
