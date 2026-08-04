В пансионате «Эльбрус» стартовал Форум землячеств Кабардино‑Балкарии

В пансионате «Эльбрус» проходит Форум землячеств Кабардино-Балкарии. Студенты и молодые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России собрались в Приэльбрусье, чтобы объединить усилия и вывести работу своих сообществ на новый уровень.
Трехдневный форум собрал более ста участников. Главная цель – сформировать активную команду земляков в регионах учебы и работы, наладить тесные контакты и подготовить совместный план действий. Программу первого дня запустили в проектной мастерской. Молодых людей разделили по городам проживания, после чего состоялась форсайт-сессия «Землячество – 2030».
В рамках форума активисты распределились по шести направлениям: от руководства и медиа до науки и грантов. Их задача – выявить ключевые проблемы землячеств и подготовить конкретные решения.
На второй день запланированы образовательные блоки по эффективному управлению, встречи с успешными выпускниками вузов и мастер-классы по развитию медиа. Также активисты разработают стратегию сохранения культурного наследия Кабардино-Балкарии за пределами родного края. Итогом форума станет единая программа развития с четкими сроками и показателями. Ее представят министру по делам молодежи республики.
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