Мастер из КБР Рустам Шуков вручную возрождает адыгское ювелирное искусство

В век высоких технологий он выбрал ручной труд предков. Молодой мастер Рустам Шуков возрождает традиции адыгских ювелиров. Вместо эскизов на бумаге – сталь и серебро, вместо станков – резец и пламя.
В его мастерской оживают древние ремесла. Рустам Шуков – ювелир-оружейник, который создает изящные черкесские кинжалы, благородные пояса и классические газыри по старинным технологиям. О таланте, секретах ковки и преданности своему делу – смотрите сегодня в программе «Наше наследие». Начало на телеканале «Россия 1» в 17:00.
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