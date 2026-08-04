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Мастер из КБР Рустам Шуков вручную возрождает адыгское ювелирное искусство

Мастер из КБР Рустам Шуков вручную возрождает адыгское ювелирное искусство

04.08.2026 | 14:00
В век высоких технологий он выбрал ручной труд предков. Молодой мастер Рустам Шуков возрождает традиции адыгских ювелиров. Вместо эскизов на бумаге – сталь и серебро, вместо станков – резец и пламя. В его мастерской оживают древние ремесла. Рустам Шуков – ювелир-оружейник, который создает изящные черкесские кинжалы, благородные пояса и классические газыри по старинным технологиям. О таланте, секретах ковки и преданности своему делу – смотрите сегодня в программе «Наше наследие». Начало на телеканале «Россия 1» в 17:00.   https://t.me/vestikbr
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