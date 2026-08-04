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С 1 августа вступили в силу поправки Банка России в правила ОСАГО

С 1 августа вступили в силу поправки Банка России в правила ОСАГО

04.08.2026 | 14:20
Изменили порядок возврата денег за полис и увеличили лимиты выплат по Европротоколу… С первого августа в стране вступили в силу поправки в правила ОСАГО, утвержденные Банком России. Водителям разрешили возвращать часть стоимости полиса, если они отказываются от обязательной страховки до начала ее действия. Ранее эти деньги полностью оставались у компании – теперь их вернут за вычетом расходов на ведение дела. Кроме того, из правил исключили фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП: вместо конкретных сумм теперь действует отсылка к федеральному закону. Напомню: при оформлении европротокола выплаты составляют до 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий и фотофиксации, до 200 тыс. при фотофиксации, но разногласиях, до 100 тыс. без фотофиксации и при отсутствии разногласий. Если же споры есть, а снимков нет – европротокол оформить не получится, придется вызывать инспекторов Госавтоинспекции. Скорректировали и правила заключения договора ОСАГО для супругов погибших участников спецоперации, которые используют семейный автомобиль.   https://t.me/vestikbr
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