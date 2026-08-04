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В Кабардино‑Балкарии определили программу сентябрьских праздников

В Кабардино‑Балкарии определили программу сентябрьских праздников

04.08.2026 | 14:30
В начале осени в Кабардино-Балкарии отметят сразу несколько важных дат. В честь этого в регионе утвердили план праздничных событий на сентябрь. Первого сентября во всех школах пройдут линейки и уроки мира. В Нальчике в честь Дня государственности КБР и Дня города традиционно возложат цветы к Вечному огню в Атажукинском саду. Для детей до 12 лет аттракционы и зоопарк в этот день сделают бесплатными. Пятого сентября на Площади Согласия развернется гастрономический фестиваль, а в Зеленом театре – праздничный концерт. 12-го сентября на нальчикском ипподроме организуют конноспортивный турнир «Кубок Эльбруса». 19-го сентября в Музыкальном театре проведут торжественный вечер ко Дню адыгов, празднования пройдут и во всех муниципалитетах. 20-го сентября гостей и жителей республики ждет фестиваль цветов и уличных театров на Площади Согласия.   https://t.me/vestikbr
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