В Кабардино‑Балкарии определили программу сентябрьских праздников

В начале осени в Кабардино-Балкарии отметят сразу несколько важных дат. В честь этого в регионе утвердили план праздничных событий на сентябрь. Первого сентября во всех школах пройдут линейки и уроки мира. В Нальчике в честь Дня государственности КБР и Дня города традиционно возложат цветы к Вечному огню в Атажукинском саду. Для детей до 12 лет аттракционы и зоопарк в этот день сделают бесплатными.
Пятого сентября на Площади Согласия развернется гастрономический фестиваль, а в Зеленом театре – праздничный концерт. 12-го сентября на нальчикском ипподроме организуют конноспортивный турнир «Кубок Эльбруса».
19-го сентября в Музыкальном театре проведут торжественный вечер ко Дню адыгов, празднования пройдут и во всех муниципалитетах. 20-го сентября гостей и жителей республики ждет фестиваль цветов и уличных театров на Площади Согласия.
https://t.me/vestikbr