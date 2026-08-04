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Сегодня и завтра в Нальчике солнечно и без осадков

Сегодня и завтра в Нальчике солнечно и без осадков

04.08.2026 | 13:45
Сегодня и завтра в Нальчике солнечно и без осадков… Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Кабардино-Балкарии в ближайшие дни. По информации Гидрометцентра, республика находится под влиянием антициклона, смещающегося с северо-запада. Кроме того, на территорию региона поступает теплая воздушная масса из Турции. На большей части региона зонты не понадобятся. Исключение – высокогорье, там возможны короткие грозовые дожди. В самом Нальчике пик тепла придется на середину недели – днем до плюс 31. По предварительным прогнозам, сухая погода в столице республики продержится до самых выходных.   https://t.me/vestikbr
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