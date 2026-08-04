В Нальчике завершают обновление 31‑й школы

В Нальчике завершают капитально ремонтировать 31 ую школу. Обновляют учебное заведение в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Работы стартовали в марте. В помещениях строители сейчас укладывают кафель, шпаклюют и красят поверхности. Ранее здесь завершили стяжку полов и оштукатурили стены, чтобы обеспечить долговечность отделки. Строители также монтируют новые инженерные коммуникации: электро- и водоснабжения, а также систему отопления.
По проекту оборудовали новую кровлю. Внутри конструкции уложили утеплитель и пароизоляционную пленку, которая защищает от конденсата. Это важно для поддержания стабильного микроклимата в здании и экономии энергоресурсов.
Сверху крышу покрыли кровельной мембраной. Это современный материал, который водонепроницаем, устойчив к перепадам температур и рассчитан на длительный срок службы. Завершить ремонт намерены к началу учебного года.
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