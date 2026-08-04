Кабардино-Балкария переходит на единый цифровой сервис «Госуслуги Моя школа»

Успеть до первого сентября… Родителям школьников необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги Моя школа» и создать учетную запись для ребенка. С нового учебного года регион полностью переходит на единый цифровой сервис. Он заменит старые локальные приложения.
Вся школьная жизнь теперь сосредоточена на одной платформе. Оценки, расписание, домашние задания и посещаемость будут доступны на сайте и в мобильном приложении. Войти в систему можно тремя способами: через специальную программу, виджет «Дневник» или напрямую через Госуслуги. При этом весь привычный функционал и связь с учителями сохраняются.
https://t.me/vestikbr