Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино-Балкария переходит на единый цифровой сервис «Госуслуги Моя школа»

Кабардино-Балкария переходит на единый цифровой сервис «Госуслуги Моя школа»

04.08.2026 | 13:30
Успеть до первого сентября… Родителям школьников необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги Моя школа» и создать учетную запись для ребенка. С нового учебного года регион полностью переходит на единый цифровой сервис. Он заменит старые локальные приложения. Вся школьная жизнь теперь сосредоточена на одной платформе. Оценки, расписание, домашние задания и посещаемость будут доступны на сайте и в мобильном приложении. Войти в систему можно тремя способами: через специальную программу, виджет «Дневник» или напрямую через Госуслуги. При этом весь привычный функционал и связь с учителями сохраняются.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных