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В память о маэстро: в Нальчике пройдут «Темиркановские вечера»

В память о маэстро: в Нальчике пройдут «Темиркановские вечера»

27.07.2026 | 15:20
Кабардино-Балкария готовится к встрече «Темиркановских вечеров»… Традиционный фестиваль симфонической музыки стартует в Нальчике 29 июля по 1 августа. Посвящают его памяти выдающегося дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова. Все эти дни с 18:30 на Площади 400-летия станут транслировать архивные видеозаписи концертов симфонической музыки под управлением маэстро. 31 июля и 1 августа в Государственном музыкальном театре выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Всемирно известным коллективом Темирканов руководил 35 лет. В последний день июля артисты исполнят произведения Моцарта, Крейслера, Верди, Ловрелио, Боттезини, Цфасмана, Соллима, Чайковского… А 1-го августа зрителей ждут произведения Сальери, Вивальди, Танеева, Элгара, Растеряева, Блоха, Пьяццоллы, Десятникова, Респиги, Баха. В рамках фестиваля также будут работать выставки, посвященные жизни и творчеству Юрия Темирканова.   https://t.me/vestikbr
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