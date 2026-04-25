В Общественной палате Нальчика обсудили развитие пробации в КБР

Как помочь людям, которые оказались по ту сторону закона, вернуться к нормальной жизни? Этот вопрос обсудили в Общественной палате Нальчика. Здесь прошел круглый стол, посвятили его развитию пробации в Кабардино-Балкарии.
В конференц-зале собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных организаций и журналисты. Встречу модерировал Александр Воронцов – первый заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты России. Он подчеркнул: пробация – задача не только государства, но и общества. За круглым столом говорили о тесном взаимодействии всех участников – от правоохранителей до бизнеса и некоммерческого сектора. Особое внимание уделили практике в регионах.
В Кабардино-Балкарии прорабатывают вопрос о создании центра ресоциализации и пробации. Он станет точкой опоры для людей, которые освободились из мест лишения свободы. Здесь помогут с жильем, восстановлением документов и поиском работы.
Практика показывает: системная поддержка – от сопровождения до трудоустройства – помогает быстрее адаптироваться и снижает риск повторных преступлений. Именно на такие решения сегодня делают ставку местные и федеральные власти.
