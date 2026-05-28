В Общественной палате КБР обсудили как сохранить традиционные костюмы народов республики

Общественная палата Кабардино‑Балкарии собрала тех, кто бережет и творчески переосмысливает культурное наследие республики: сценографов, руководителей хореографических коллективов, культурологов, дизайнеров‑модельеров. Встречу приурочили к Году единства народов России. Главной темой стал вопрос сохранения и адаптации традиционного черкесского и карачаево-балкарского костюмов. Открыл семинар директор Национального музея Феликс Наков. Он отметил: традиционный костюм – это сложный культурный код, где каждая деталь несет особый смысл. Это уже четвертый семинар, который посвящают сохранению традиционной национальной одежды народов Кабардино-Балкарии. В этот раз особое внимание уделили истории мужского адыгского костюма: разобрали символику каждого элемента, обсудили, как крой и детали отражают образ жизни и мировоззрение народа. Слушателям также рассказали о черкесской шашке – важной части образа воина. О женском национальном костюме балкарцев и карачаевцев рассказала председатель регионального отделения Союза дизайнеров России Аминат Султанова. В завершение встречи участники сошлись на главном: стилизация костюмов неизбежна, но она не должна искажать традиционную форму национальной одежды. Дизайнерам и сценографам необходимо осмысленно работать с наследием – знать историю костюмов и понимать значение каждой детали.