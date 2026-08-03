В Нарткале прошли межрегиональные соревнования по картингу в память о героях СВО

В Нарткале провели межрегиональные соревнования по картингу, посвященные памяти павших Героев СВО. Приурочили их ко Дню ВДВ. В борьбе за лидерство на гоночной трассе сошлись команды из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Краснодарского края. Как кипели страсти, и чья команда взошла на пьедестал? До начала напряженной борьбы – считанные минуты. Пилоты и механики проводят финальную проверку картов перед стартом. В первую очередь осматривают кузов, чтобы исключить трещины, деформации и коррозии. Тщательно тестируют подвеску и рулевое управление, особое внимание – тормозам. Только после того, как убедились, что все системы в полном порядке, пилота допускают к гонке. Наставники подчеркивают: в картинге победа рождается на стыке двух составляющих – физической выносливости спортсмена и идеальной технической готовности автомобиля. Площадкой для межрегиональных соревнований стал картодром в Нарткале. Состязания посвятили памяти павших героев специальной военной операции. На торжественную церемонию открытия соревнований пригласили представителей органов власти, ветеранских и общественных организаций республики. Гости обратились к участникам гонок с приветственными словами. За победу боролись около полусотни участников не только из Кабардино-Балкарии, но и Северной Осетии и Краснодарского края. Для пятилетнего Салима Гажева из команды Нарткалы это уже не первое состязание. Выступает он в классе «Малыш». Юный гонщик еще даже в школу не ходит, но уже уверенно разбирается в устройстве гоночного автомобиля. Длина дистанции составляет 650 метров. За это расстояние участники любого уровня подготовки успевают продемонстрировать свои навыки управления, рассказывают специалисты. Маршрут имеет пилотажную траекторию, что подходит для гоночных автомобилей разных классов. А специальное покрытие обеспечивает хорошее сцепление трассы с картом. По результатам соревнований первой стала команда Нарткалы. Второе место досталось Нальчику. Бронза – у гонщиков из Северной Осетии. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками. https://t.me/vestikbr