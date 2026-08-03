Нальчик готовится к гастрономическому фестивалю «Вкусы России»

Нальчик вновь готовится стать гастрономическим центром России. 5 и 6 сентября на площади Согласия развернется второй масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Своими достижениями будут делиться фермеры. Для них участие в форуме – это также возможность найти новых партнеров, рассказать о секретах производства и обменяться опытом. Для жителей и гостей республики – «Вкусы России» – это уникальный шанс попробовать и приобрести разнообразные продукты из различных регионов нашей страны.
Посетителей гастрофеста ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, мастер-классы и яркие выступления творческих коллективов. Проведение действа такого уровня в Нальчике подчеркивает статус города как важного туристического и культурного центра Северо-Кавказского федерального округа, способного принимать события федерального масштаба.
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