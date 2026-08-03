В Нальчике завершился фестиваль «Темиркановские вечера»

В Нальчике завершился традиционный фестиваль симфонической музыки «Темиркановские вечера». В течение четырех дней – с 29 июля по 1 августа –жителям и гостям республики предоставили еще одну возможность насладиться музыкой великого маэстро.
На площади 400-летия все это время показывали архивные записи концертов под управлением Юрия Темирканова. Живая музыка звучала в Государственном музыкальном театре. Здесь выступали артисты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.
Это тот самый коллектив, которым маэстро руководил 35 лет. Зрители могли услышать шедевры Моцарта и Верди, Чайковского и Растеряева, Баха и Вивальди. В рамках фестиваля также работали выставки, посвященные жизни и творчеству всемирно известного уроженца Кабардино-Балкарии.
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