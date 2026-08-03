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В Кабардино-Балкарии стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2026»

В Кабардино-Балкарии стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2026»

03.08.2026 | 14:35
Акция направлена на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Конкурс пройдет в три этапа. Первые два этапа проводятся на районном и региональном уровнях. Победители первого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, в полной мере отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 августа текущего года. Победители первого этапа Конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике. На втором этапе до 7 сентября будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса – для возможности выбрать победителя второго этапа конкурса. Онлайн-голосование второго этапа пройдет с 7 по 16 сентября 2026 г. Победителями второго этапа Конкурса становятся участковые уполномоченные полиции с наивысшим индексом доверия граждан. Данный показатель рассчитывается по формуле, учитывающей количество поступивших голосов, набранных в ходе онлайн-голосования, число граждан, проживающих в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, а также корректирующий коэффициент (в зависимости от численности населения, проживающего на территории обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне). Финальный этап конкурса пройдет на федеральном уровне. В нем примут участие по одному участковому от каждого региона, ставшие победителями региональных этапов.   https://t.me/vestikbr
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