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Улицы Бариева и Кудаева в Хамидие на этапе капремонта

Улицы Бариева и Кудаева в Хамидие на этапе капремонта

03.08.2026 | 14:20
Уже установили бордюры и обустроили тротуары… В селении Хамидие капитально ремонтируют две улицы: Бариева и Кудаева. В реконструкции дороги нуждались давно. К работе подрядчики приступили в конце зимы. Участки – в общей сложности около пяти км. За это время здесь подготовили дорожное основание: сняли старый слой трассы, уложили песчано гравийную подушку, насыпали и утрамбовали щебень, постелили специальную защитную ткань и сделали небольшой уклон, чтобы вода в период дождей стекала на обочины, а не скапливалась, мешая машинам и пешеходам. Одновременно устанавливают современное наружное освещение. Капитальный ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить до сентября.   https://t.me/vestikbr
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