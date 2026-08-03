Улицы Бариева и Кудаева в Хамидие на этапе капремонта

Уже установили бордюры и обустроили тротуары… В селении Хамидие капитально ремонтируют две улицы: Бариева и Кудаева. В реконструкции дороги нуждались давно. К работе подрядчики приступили в конце зимы. Участки – в общей сложности около пяти км.
За это время здесь подготовили дорожное основание: сняли старый слой трассы, уложили песчано гравийную подушку, насыпали и утрамбовали щебень, постелили специальную защитную ткань и сделали небольшой уклон, чтобы вода в период дождей стекала на обочины, а не скапливалась, мешая машинам и пешеходам. Одновременно устанавливают современное наружное освещение. Капитальный ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить до сентября.
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