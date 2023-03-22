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В Нарткале идет капитальный ремонт центра амбулаторной реабилитации

В Нарткале идет капитальный ремонт центра амбулаторной реабилитации

22.03.2023 | 09:16
Работы проводят впервые за полвека по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В здании восстановили стены, обновили потолки и лестничные пролеты, заменили окна и двери. Проложили новые инженерные коммуникации. На завершающей стадии – фасадные работы. На первом этаже откроют кабинеты неотложной помощи, травматологический и хирургический с перевязочными. Здесь же можно будет сдать анализы, пройти ЭКГ и УЗИ, а также рентген-диагностику. Поблизости – и отделение медпрофилактики. На втором этаже – кабинеты терапевтов, на третьем – блок «узких» специалистов... На каком этапе ремонт, оценил министр здравоохранения Рустам Калибатов. Руководитель отрасли отметил, что Центр амбулаторной реабилитации должен значительно улучшить медобслуживание жителей Урванского района. На каждом этаже здания появятся холлы с диванами и креслами. Установят и новые информационные системы, которые позволят записаться на прием к врачу, минуя регистратуру. Завершить все ремонтные работы планируют уже этой весной.   https://t.me/vestikbr
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