В Нальчике запустили четвертый модуль программы «Герои КБР»

В Нальчике начали четвёртый, заключительный модуль программы «Герои Кабардино‑Балкарской Республики». Проект - продолжение федеральной президентской инициативы «Время героев». В ближайшие недели слушатели пройдут финальные образовательные блоки, отработают управленческие кейсы и представят собственные проекты развития региона.
Тема финального модуля программы «Герои КБР» – «Современные технологии управления». В его рамках слушатели будут изучать основы информационной безопасности, этику госслужбы и искусство эффективных переговоров, цифровые технологии в государственном управлении.
Участников проекта – больше 30-ти. Ветераны боевых действий. Все это время их обучали современным методам и технологиям управления, командной работе. Слушатели прошли не только три этапа очных модулей теории, но и стажировки, взаимодействовали с наставниками и доверенными лицами.
В роли спикеров все это время выступали федеральные тренеры, эксперты РАНХиГС и представители органов власти республики. Исполнители программы «Герои КБР» подчеркивают, ключевая задача – не просто дать знания участникам и ветеранам СВО, а помочь им адаптироваться к мирной жизни, самореализоваться в профессии.
Своими впечатлениями поделился один из участников программы Аслан Жашуев. Под руководством наставника – министра курортов и туризма республики Аскера Бифова – он разработал проект реабилитационного центра для ветеранов боевых действий.
Образовательный блок завершится защитой выпускных аттестационных работ. Участники СВО и ветераны боевых действий получат официальные документы об окончании программы «Герои КБР». При необходимости им помогут с трудоустройством.
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