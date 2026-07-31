Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР стартовала подготовка к вакцинации против гриппа и ОРВИ

В КБР стартовала подготовка к вакцинации против гриппа и ОРВИ

31.07.2026 | 13:40
В Кабардино-Балкарии, как и во всей стране, начали подготовку к прививочной кампании. План борьбы с гриппом и ОРВИ на предстоящий эпидсезон утвердил Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, вакцинировать необходимо минимум 60 процентов всего населения. Показатель тех, кто находится в группе риска: детей, пожилых и врачей –должен составлять 75 процентов. В этом году в список приоритетных категорий впервые включили призывников. С 10 августа медицинские учреждения станут формировать запасы лекарств и средств защиты, а с 30 сентября запустят еженедельный мониторинг заболеваемости. Врачи призывают не ждать холодов и привиться как можно раньше, так как иммунитет формируется около двух недель. Препараты обновлены с учетом штаммов, распространение которые Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, в том числе и в России. Специалисты подчеркивают: грипп опасен не столько высокой температурой, сколько осложнениями. Каждая тяжелая вирусная атака истощает иммунную систему. Вакцинация же помогает сохранить защитный резерв. Сделать прививку можно бесплатно по полису ОМС.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных