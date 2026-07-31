В КБР стартовала подготовка к вакцинации против гриппа и ОРВИ

В Кабардино-Балкарии, как и во всей стране, начали подготовку к прививочной кампании. План борьбы с гриппом и ОРВИ на предстоящий эпидсезон утвердил Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, вакцинировать необходимо минимум 60 процентов всего населения. Показатель тех, кто находится в группе риска: детей, пожилых и врачей –должен составлять 75 процентов. В этом году в список приоритетных категорий впервые включили призывников. С 10 августа медицинские учреждения станут формировать запасы лекарств и средств защиты, а с 30 сентября запустят еженедельный мониторинг заболеваемости.
Врачи призывают не ждать холодов и привиться как можно раньше, так как иммунитет формируется около двух недель. Препараты обновлены с учетом штаммов, распространение которые Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, в том числе и в России. Специалисты подчеркивают: грипп опасен не столько высокой температурой, сколько осложнениями. Каждая тяжелая вирусная атака истощает иммунную систему. Вакцинация же помогает сохранить защитный резерв. Сделать прививку можно бесплатно по полису ОМС.
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