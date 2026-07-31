В Ерокко строят инновационное пространство для спорта и отдыха

Жители Ерокко скоро получат современное пространство для активного отдыха. В селении возводят инновационную «умную» спортивную площадку. К работам специалисты приступили в начале лета. Новый многофункциональный объект строят на территории местной школы. Он объединит сразу несколько зон: площадку с универсальным синтетическим покрытием для игровых видов спорта, современную воркаут‑зону с силовыми тренажерами, а также трибуны для зрителей и болельщиков.
Спортивные снаряды оборудуют индивидуальными QR-кодами. При их сканировании пользователи получат доступ к инструкциям по правильной технике выполнения упражнений, правилам безопасности и распределению физических нагрузок. Работы ведут в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии. Завершить объект планируют до конца августа.
https://t.me/vestikbr