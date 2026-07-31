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В Лескенском районе завершают уборку пшеницы

В Лескенском районе завершают уборку пшеницы

31.07.2026 | 14:00
В Лескенском районе аграрии практически завершили уборку пшеницы. В других муниципалитетах Кабардино-Балкарии жатва еще продолжается, сообщили сегодня в министерстве сельского хозяйства. Благоприятные погодные условия и своевременно проведенный комплекс подготовительных работ позволяют аграриям рассчитывать на высокие показатели урожайности. В настоящее время на полях задействована вся необходимая техника, собранное зерно транспортируют на склады для последующего хранения. В Лескенском районе пшеницей в этом году занято свыше 800 гектаров. В среднем с одного гектара получают до 40 центнеров зерна. Через месяц приступят к уборке поздних культур – кукурузы, сои и подсолнечника. Параллельно занимаются заготовкой травянистых кормов для скота. Площадь сенокосных угодий составляет около полутора сотен гектаров.   https://t.me/vestikbr
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