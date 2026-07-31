Осенние изменения: новые правила для водителей и особенности утилизации лекарств

Осень готовит немало перемен: от новых правил за рулём до неожиданных нюансов с утилизацией лекарств. Как не запутаться в обновлениях и не поверить в фейк? Начнем с госсподдержки ветеранов боевых действий… Как объясняют в Соцфонде России, они могут отдохнуть и поправить свое здоровье в специализированных центрах ведомства. Здесь помогают людям справляться с последствиями ранений, травм и сердечно-сосудистых заболеваний. Героям России и инвалидам I группы путевки полагаются вне очереди.
Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», Соцфонд, МФЦ или медицинскую организацию и приложить соответствующие документы. Лечение длится до трех недель. Для тех, у кого есть осложнения, срок реабилитации определяет врач. Государство компенсирует дорогу до санатория и обратно, а также возмещает затраты на проезд сопровождающему.
В федеральном министерстве здравоохранения рассказали, как правильно утилизировать просроченные лекарства. Иногда принцип действия указывает на упаковке сам производитель. Некоторые препараты не требуют специальной переработки, так как не наносят вреда окружающей среде.
С 1 сентября вступают в силу новые правила работы водителей. Это следует из приказа Министерства транспорта. Для них максимальная продолжительность трудовой недели составит 40 часов. Продолжительность смены, как и раньше, не должна превышать 10 часов.
Для определенных категорий предусмотрели возможность увеличения до 12 часов. Смену могут разделить на части с согласия водителя. Еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Новые нормы распространяются на профессиональных водителей, ИП и юрлиц, являющихся работодателями водителей, за исключением тех, кто трудится в специальных службах и органах власти. Документ будет действовать до 32 года.
С начала осени вводят новый стандарт и для легковых такси. Теперь автомобиль должен иметь оранжевый фонарь с подсветкой на крыше. Государственный регистрационный знак дублируется на кузове машины, на дверях с обеих сторон крупным шрифтом. Также обязателен знак такси в виде шахматной схемы из контрастных квадратов на боковых поверхностях кузова и фонаре.
ГОСТ и регулирует информационные системы в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые должны сообщать пассажирам о маршрутах, стоимости проезда и пересадках. Водителю или автоинформатору надлежит объявлять остановки и напоминать о необходимости оплаты.
И напоследок о фейках… Как определить недостоверную информацию в сети и на что обращать внимание? В первую очередь проверять данные на официальных сайтах государственных ведомств и служб, а не ориентироваться на анонимные источники в социальных сетях.
Видеозаписи или изображения, якобы подтверждающие новость, могут быть устаревшими, смонтированными или вовсе не связанными с описываемыми событиями. При просмотре таких материалов стоит обратить внимание на то, где, когда и при каких условиях их создали. Подробнее об этом можно узнать на сайте «Объясняем.рф» и на портале Киберполиции.
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