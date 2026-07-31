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В Нальчике до 31 августа можно увидеть редкие снимки «Мосфильма»

В Нальчике до 31 августа можно увидеть редкие снимки «Мосфильма»

31.07.2026 | 15:20
В Нальчике открылась фотовыставка «Кино‑Дза‑Дза! «Мосфильм» - Золотая коллекция триумфов». В Экспромт‑галерее на пешеходной части улицы Кабардинской до 31 августа можно увидеть более 70 редких кадров со съёмочных площадок легендарных советских фильмов. Каждый снимок сопровождается малоизвестными фактами о создании кинокартин. Именно здесь уже около семи лет работает уличная экспресс-галерея, ставшая одной из культурных площадок Нальчика. Новая экспозиция посвящена золотому фонду киностудии «Мосфильм». На стендах – фотографии со съемочных площадок и редкие факты о создании легендарных советских картин. В экспозиции собраны уникальные архивные фотографии со съемочных площадок. «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Баллада о солдате», «Асса», «Броненосец Потемкин»... Каждый стенд – это не только кадры, но и истории их создания. Посетители узнают, как фильм «Кин-дза-дза!» со временем стал культовым, благодаря чему «Летят журавли» покорили Каннский кинофестиваль и почему «Зеркало» называют самой личной картиной Андрея Тарковского. Посетить экспозицию могут все желающие. Фотовыставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» – Золотая коллекция триумфов» будет работать до конца августа. Зрителей ждут на пешеходной части улицы Кабардинской в Нальчике.   https://t.me/vestikbr
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