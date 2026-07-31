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Рифат Сабитов: «Китайский бизнес рассматривает РФ не как еще одну площадку или опциональный рынок, а как ключевого партнера»

Рифат Сабитов: «Китайский бизнес рассматривает РФ не как еще одну площадку или опциональный рынок, а как ключевого партнера»

31.07.2026 | 17:10
Тему о том, почему китайский бизнес все активнее выбирает российские цифровые платформы для продвижения, в МАКС-канале Общественного Совета Минцифры РФ прокомментировал заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Интерес Китая к российскому рынку из года в год показывает устойчивый рост: растет количество компаний с китайскими учредителями или соучредителями, увеличивается товарооборот.  
«Сегодня китайский бизнес рассматривает РФ не как еще одну площадку или опциональный рынок, а как ключевого партнера», — заявил Рифат Сабитов.  
Закономерно усиливается присутствие резидентов Китая и в цифровом сегменте — они активно вкладываются в работу с российской аудиторией и продвижение на нее. По итогам первого полугодия 2026 года бюджеты китайских рекламодателей в VK рекламе выросли в 2,7 раза — до 2,5 млрд рублей. О росте бюджетов сообщают и другие платформы.  
«Это еще один показатель не только укрепления нашего сотрудничества, но и зрелости нашего рынка и цифровой инфраструктуры, которые позволяют иностранным партнерам не просто заходить к нам «в гости», а уверенно здесь развиваться», — добавил Рифат Сабитов.
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