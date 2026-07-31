В КБР направят рекордные миллиард рублей на капремонт многоквартирных домов

В рамках республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год запланировано обновить 163 жилых дома по Кабардино-Балкарии. В первом полугодии 2026 года уже проведены аукционы и заключены договоры на общую сумму 1 миллиард 205,5 миллиона рублей. Сумма для Кабардино-Балкарии - рекордная, сообщает регоператор.
На сегодняшний день завершены работы в 11 домах. В трех из этих домов уже заменены 8 лифтов на сумму свыше 32 миллионов рублей. Остальные объекты находятся в процессе ремонта, и работы ведутся в строгом соответствии с согласованными графиками.
Капитальный ремонт многоэтажек включает замену кровли, инженерных коммуникаций общего пользования, косметические работы по подъездам и фасадам зданий. Региональный оператор также объявил прием заявок на участие в аукционах по капитальному ремонту еще 10 многоквартирных домов.
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