Двое жителей Прохладненского района стали фигурантами уголовных дел за дропперство

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Прохладненский» в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены 22-летние подозреваемые в незаконном обороте средств платежей. По данным следствия, житель села Алтуд продал свою банковскую карту и предоставил доступ к мобильному банковскому приложению молодому человеку из Прохладного.
Последний, в свою очередь, через мессенджер перепродал полученные данные карты и приложения неизвестному лицу. В отношении жителя Алтуда возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ, а прохладянин стал фигурантом уголовного дела по ч.5 ст. 187 УК РФ. Оба находятся под подпиской о невыезде.
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