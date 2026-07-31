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«Настоящая»: в Нальчике представили фильм о культуре и традициях КБР

«Настоящая»: в Нальчике представили фильм о культуре и традициях КБР

31.07.2026 | 15:00
Культура и традиции глазами жителей Кабардино-Балкарии… В Доме молодежи презентовали документальный фильм «Настоящая». Проект реализуют в рамках Года единства народов России. Лента рассказывает историю четырех героинь разных возрастов. Самой младшей – 12-ть, старшей – 86-ть. «Настоящая» – это размышление о том, как уважение к старшим и обычаи передаются из поколения в поколение, почему родной язык, ремесла и искусство и сегодня играют важную роль в повседневной жизни. Проект «Настоящая» реализует Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» совместно с «Добро.Медиа». Это серия фильмов о женщинах различных народов России. Первая была посвящена мордовским женщинам – мокше и эрзе. Вторую снимали в Кабардино-Балкарии. Поддержку создателям оказывали региональные министерства по делам молодежи, культуры, а также по делам национальностей и общественным проектам. В этом году планируют выпуск около десяти серий, а в следующем авторы идеи намерены продолжить исследование культурного многообразия народов России и запустить цикл фильмов о мужчинах.   https://t.me/vestikbr
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