«Настоящая»: в Нальчике представили фильм о культуре и традициях КБР

Культура и традиции глазами жителей Кабардино-Балкарии… В Доме молодежи презентовали документальный фильм «Настоящая». Проект реализуют в рамках Года единства народов России. Лента рассказывает историю четырех героинь разных возрастов. Самой младшей – 12-ть, старшей – 86-ть. «Настоящая» – это размышление о том, как уважение к старшим и обычаи передаются из поколения в поколение, почему родной язык, ремесла и искусство и сегодня играют важную роль в повседневной жизни.
Проект «Настоящая» реализует Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» совместно с «Добро.Медиа». Это серия фильмов о женщинах различных народов России. Первая была посвящена мордовским женщинам – мокше и эрзе.
Вторую снимали в Кабардино-Балкарии. Поддержку создателям оказывали региональные министерства по делам молодежи, культуры, а также по делам национальностей и общественным проектам. В этом году планируют выпуск около десяти серий, а в следующем авторы идеи намерены продолжить исследование культурного многообразия народов России и запустить цикл фильмов о мужчинах.
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