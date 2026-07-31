Ученые КБГУ усовершенствовали сверхпрочный пластик

Ученые КБГУ нашли способ улучшить один из самых прочных пластиков, который используют в медицине, авиации и космической отрасли. Теперь с его помощью можно будет создавать детали на 3D‑принтере с исключительной точностью - например, компоненты для спутников, авиационной техники или имплантатов.
На профессиональном языке его называют полиэфирэфиркитон. Это вещество обладает высокой термостойкостью, механической прочностью, устойчиво к кислотам, щелочам, маслам и растворителям, рассказывают ученые. Весной прошлого года команда исследователей Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ представила собственную технологию получения термопластичного полимера.
Полимер не вызывает отторжения в живых тканях, поэтому его применяют в медицине: изготавливают имплантаты, хирургические инструменты, используют в качестве компонентов для оборудования. Но есть одно «но»: при послойной 3D-печати из этого вещества сложно получить качественную деталь. Материал быстро твердеет и кристаллизуется. В результате, ухудшается сцепление между слоями.
Ученые КБГУ решили не подстраивать под капризный материал оборудование, а изменить сам полимер. В его молекулярную цепь внедрили химическую добавку, которая нарушает строгую упорядоченность молекул и не дает им слишком быстро формировать кристаллическую решетку при остывании.
Испытания нового полимера уже подтвердили эффективность подхода: при печати тестовые образцы не отслаивались от платформы и не деформировались. Ученые планируют наладить массовое производство и адаптировать материал для разных технологий, включая лазерную обработку. В перспективе это позволит применять технологию в производстве сложных деталей для авиации, космоса и медицины, где любая деформация недопустима, а точность имеет решающее значение.
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